Рубль будет сильным почти весь 2 квартал - "БКС МИ"

Рубль будет сильным почти весь 2 квартал текущего года, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Рубль крепкий и уверенно идет к 75 руб./$1, хотя до налогового периода еще две недели, - пишет эксперт в обзоре. - На курс в том числе давят ожидания повышенного валютного предложения в мае на фоне высоких цен на нефть в апреле. Интриги к вопросу о том, где будет пик роста рубля, добавляет налог на сверхдоход за 2025 год. Если для уплаты налога потребуется дополнительная продажа валюты, то курс легко может приблизиться к 70 руб./$1. Во многом важен момент уплаты и цена нефти в это время. Как бы то ни было, рубль будет сильным почти весь II квартал".

