Яндекс только набирает обороты в качестве долгосрочной дивидендной истории - "Финам"

"Яндекс" только набирает обороты в качестве долгосрочной дивидендной истории, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Дмитрия Лозового.

"Во вторник у "Яндекса" ожидается ГОСА, в рамках которого с высокой вероятностью будут одобрены дивиденды в размере 110 руб. на акцию, - пишет эксперт. - При этом для рынка такое решение вряд ли станет сюрпризом, поскольку рекомендация по выплате уже была раскрыта ранее и, на наш взгляд, в значительной степени учтена в котировках. Соответственно, само по себе одобрение дивидендов вряд ли станет сильным драйвером для краткосрочного роста бумаги".

Однако в качестве долгосрочной дивидендной истории "Яндекс" только набирает обороты, полагает Лозовой. "Наше мнение по бумагам "Яндекса" - покупать с целевой ценой 5884,7 руб.", - указывает аналитик.

