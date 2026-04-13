ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на апрельском заседании - РСХБ

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на апрельском заседании, полагает аналитик РСХБ Глеб Чернышев.

"Примечательно, что ситуация перед апрельским заседанием Банка России становится все более интригующей: есть аргументы как в пользу снижения ключевой ставки, включая выполнение "с запасом" прогноза ЦБ РФ по инфляции за I квартал 2026 года и более сильное охлаждение экономики, так и в пользу ее сохранения на фоне неоднозначных последних данных по инфляции, неопределенности с бюджетом и внешними условиями, - отмечает эксперт. - На текущий момент мы по-прежнему склоняемся к снижению бенчмарка на ближайшем заседании регулятора на 50 б.п. до 14,50%, однако подчеркнем, что крайне важно следить за поступающими макроэкономическими данными, поскольку они могут иметь определяющий характер".

Аналитик также напоминает, что ухудшению конъюнктуры долгового рынка на протяжении большей части прошлой недели способствовало сразу несколько факторов. "Во-первых, вновь относительно высокие данные по недельной инфляции. Темпы роста цен в период с 31 марта по 6 апреля ускорились до 0,19% после 0,17% неделей ранее, - указывает Чернышев. - Во-вторых, данные о состоянии федерального бюджета за январь-март 2026 года, в соответствии с которыми его дефицит по итогам первых трех месяцев составил 4,58 трлн руб. (дефицит за 3М25- 1,96 трлн руб.) при плановом дефиците бюджета на весь 2026 год в 3,79 трлн руб.".

Cтруктурное расширение дефицита бюджета носит проинфляционный характер, тем не менее, в пятницу на первый план вышел фактор смягчения геополитической напряженности, что и привело к активизации покупок в сегменте госдолга, считает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.