Акции ВТБ подошли к важным уровням сопротивления - "Велес Капитал"

Акции ВТБ в ожидании дивидендов подошли к важным уровням сопротивления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции ВТБ с начала 2026 года показывают лучшую динамику в индексе Мосбиржи (+27,9%) и не оставляют попыток роста вопреки слабости "широкого" рынка, - указывает эксперт. - Инвесторы в конце апреля ждут рекомендации наблюдательного совета по дивидендам за 2025 год, при этом в банке подтверждают прогноз по прибыли в 2026 году в размере 600-650 млрд руб после получения чистой прибыли в объеме 502,1 млрд руб. в 2025 году (выше прогноза)".

Основная интрига по ВТБ, на взгляд Кожуховой, заключается в доле, которая может быть фактически направлена на выплаты акционерам. За 2024 год, когда чистая прибыль банка по МСФО достигла 551,4 млрд руб., в ВТБ заплатили рекордные 25,58 руб. на акцию с доходностью 27,4%: наиболее оптимистично настроенные инвесторы ожидают аналогичных выплат по итогам 2025 года, чего ранее не исключили и в руководстве кредитора.

"С технической точки зрения акции ВТБ продолжают чувствовать себя лучше рынка и находятся вплотную к максимуму текущего месяца 92,78 руб., а также на грани закрытия дивидендного гэпа 2025 года, для чего им потребуется подняться к 93,05 руб., - указывает стратег. - Акции также находятся у линии долгосрочного медвежьего тренда (район 93 руб.), стабилизация выше которой может открыть перед ними новые горизонты роста (в частности, к пику 2025 года 109,04 руб.), а отскок вниз - способствовать развороту с ближайшими важными поддержками у 88,50 руб., 82,50 руб. и 80,20 руб. Ниже 80,20 руб. можно будет говорить о рисках формирования нового среднесрочного тренда, а усиление "медвежьих" настроений в акциях, вероятно, будет наблюдаться в случае дивидендных разочарований".

Очередной дивидендный рекорд, вероятно, позволит акциям ВТБ обновить прошлогодний пик, в то время как в ожидании рекомендации котировки вскоре могут перейти к боковому движению, полагает Кожухова. По ее мнению, в среднесрочной перспективе акции ВТБ могут стабилизировать надежды на высокие выплаты уже по итогам всего 2026 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.