Участие в размещении бондов АБЗ-1 интересно даже при снижении ставки купона до 17% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 3-летнего выпуска облигаций АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") серии 002Р-06 интересно даже при снижении ставки купона до 17%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"АБЗ-1" во вторник собирает заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 2 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 18% (YTM 19,56%). Условия выпуска предполагают амортизацию, с учетом которой индикативная дюрация составляет около 2 лет. Размещение запланировано на 17 апреля. "Наиболее длинные "фиксы" АБЗ-1 торгуются в диапазоне 18,3-18,6%, - отмечает эксперты Александр Афонин и Эльдар Каров. - Условия по новому выпуску предполагают дополнительную премию в 100-130 б. п. В случае снижения первоначально заявленного уровня по купону до 17% (YTM 18,39%) бумага остается в рыночном диапазоне и по-прежнему интересна за счет относительно большой дюрации (2 года)".

