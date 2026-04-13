"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпром нефти

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "Газпром нефти" с целевой ценой 690 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31%, сообщается в обзоре аналитиков.

В пятницу "Газпром нефть" опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры рынок ждал снижения ключевых показателей в годовой динамике, что и подтвердилось на практике.

Выручка компании за 2025 год сократилась на 12% г/г до 3607 млрд руб., а EBITDA без СП - на 21% до 908 млрд руб. EBITDA, включая долю в СП и ассоциированных компаниях, уменьшилась на 23% г/г до 1071 млрд руб.

"Чистая прибыль акционерам в 246 млрд руб. на 14% ниже нашего прогноза и оценки рынка, - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - В зависимости от того, как компания будет трактовать курсовые разницы, дивиденды за II полугодие 2025 года составят или 15,5 руб. (доходность 3%), или 21,6 руб. (4%). При прогнозировании дивидендов исходим из коэффициента дивидендных выплат 75% прибыли; при этом пока на корректировку дивидендной базы на размер прочих расходов (70 млрд руб.) не рассчитываем".

"Газпром нефть", по мнению эксперта, не является фаворитом в секторе при сохранении высоких цен на нефть. Бизнес компании в значительной степени ориентирован на продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, где имеется понижательное давление на котировки из-за государственного регулирования (запрет экспорта нефтепродуктов).

"У нас "нейтральный" взгляд на акции "Газпром нефти" - P/E на 2026 год составляет 6,6х против исторического значения 5,1х", - указывает Бахтин.

