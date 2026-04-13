Вероятно постепенное снижение доходности ОФЗ во 2К26 - Альфа-банк

Вероятно постепенное снижение доходности ОФЗ во 2 квартале 2026 года при условии продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, говорится в материале аналитиков Альфа-банка Марии Радченко и Шамиля Джафарова.

На начало 2026 года объем рынка ОФЗ по номиналу достиг уровня 30 трлн руб. За 10 лет объем рынка ОФЗ вырос в 6 раз, а также существенно изменилась структура инвесторов, отмечают эксперты. С начала 2022 года объем ОФЗ на балансе российских банков вырос вдвое - до 18 трлн руб.

Если до 2022 года на рынке ОФЗ существенную роль играли нерезиденты, что в том числе поддерживало высокую волатильность рынка ОФЗ, то с 2022 года главными инвесторами в ОФЗ стали банки, их доля превысила 60%, указывают аналитики. Банки не являются спекулятивными инвесторами, что в значительной мере снижает волатильность и оказывает поддержку котировкам ОФЗ.

В связи с этим, при условии продолжения смягчения ДКП стратеги Альфа-банка ожидают постепенного снижения доходности ОФЗ во 2 квартале 2026 года.

"Мы в настоящий момент считаем ОФЗ со сроком погашения через 4-8 лет привлекательным инструментом для долгосрочных вложений, - пишут Радченко и Джафаров. - Мы обращаем внимание на привлекательный уровень доходности (14,2-14,5%), а также низкий объем нового предложения таких бумаг от Минфина, что ограничивает давление на котировки. К тому же, через 12 месяцев эти бумаги станут заметно короче в дюрации, и скатывание вниз по кривой доходности принесет дополнительный доход".

