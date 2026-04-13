Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе заметно укрепился, - отмечают эксперты в обзоре. - Геополитические новости направленно не повлияли на российскую валюту, поддержку которой продолжают оказывать ожидания притока большого объема валютной выручки, который не будет абсорбироваться бюджетным правилом. В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в текущих условиях не исключено, что курс попробует задержаться ниже 11,20 руб./юань".

Цены на нефть на прошлой неделе резко ушли вниз, на новостях о перемирии геополитическая премия заметно снизилась, но заявления с выходных по поводу блокады Ормузского пролива Штатами развернули этот процесс, отмечают аналитики банка. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $101,3/барр. В текущих условиях ценам пока будет сложно вернуться ниже $100/барр. без значимых шагов по деэскалации, полагают в банке.

