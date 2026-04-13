Мартовская инфляция поддерживает ожидания снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле - инвестбанк "Синара"

Темпы мартовской инфляции поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

В марте инфляция составила в месячном сопоставлении 0,60%, меньше, чем в феврале (0,73%) и январе (1,62%). Рост цен с начала года достиг 2,97%, а в годовом сопоставлении незначительно замедлился, до 5,86% с февральских 5,91%, в целом совпав с ожиданиями. Базовый индекс потребительских цен показал увеличение на 0,54% м/м и 5,03% г/г, что предполагает сохраняющееся инфляционное давление с корректировкой на сезонность.

"Несмотря на постепенное замедление общих показателей, повышенная базовая инфляция указывает на сохранение значительного давления на уровне спроса, - указывает Коныгин. - Сезонные факторы и волатильность в сегменте продуктов питания перестают быть основным поводом для беспокойства: "эстафету" от него на ближайшие месяцы принимает компонент услуг. На этом фоне Банк России, скорее всего, проявит осторожность и отдаст предпочтение постепенному снижению ключевой ставки. Мы по-прежнему ожидаем сокращения "ключа" в апреле на 50 б. п.".

