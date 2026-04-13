Рынок акций РФ перегружен рисками - "Финам"

Рынок выглядит не дешевым, а перегруженным рисками, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

Главная интрига на текущей неделе, по мнению эксперта, смещается в сторону фискальной политики и геополитики: обсуждение windfall tax с возможным изъятием 0,6-1 трлн руб. и неопределенность вокруг Ормузского пролива задают верхнюю границу рискам и нижнюю - ликвидности.

"Сам рынок выглядит слабым, - пишет Кабаков в комментарии. - Нефть перестала выступать драйвером роста, любые позитивные новости быстро распродаются на фоне дефицита денежной ликвидности и устойчивых продаж со стороны НФО. При этом физические лица в марте чисто купили на 26 млрд руб., а обороты выросли почти на 40% м/м. Это четко указывает на смену структуры спроса: рынок держится на рознице, но испытывает сильное давление институционального предложения".

По эмитентам структура рынка, на взгляд эксперта, остается четко сегментированной: банки во главе со Сбербанком сохраняют статус главной ставки на рост при дивидендной доходности около 12%. ВТБ остается историей ожиданий. Нефтегаз торгуется с дисконтом к нефти из-за налоговых и логистических рисков. Металлурги и удобрения - под давлением потенциальных изъятий. Девелоперы - в зоне структурного спада. Сетевые и инфраструктурные компании постепенно переходят в разряд защитных историй благодаря тарифной индексации и стабильному денежному потоку.

"В сухом остатке рынок выглядит не дешевым, а перегруженным рисками, - констатирует стратег инвесткомпании. - При безрисковой доходности 14% и доходностях по облигациям 15-28% акции требуют премии более 30% годовых, а таких историй на рынке ограниченное количество. Поэтому неделя с 13 апреля - это не про рост, а про выбор момента. Рынок балансирует на грани, и пробой вниз пока остается наиболее вероятным сценарием. Потенциал существенного восстановления отложен до того момента, когда геополитика перестанет доминировать над фундаменталом".

