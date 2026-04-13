Приближение заседания ЦБ по ставке повышает волатильность на рынке ОФЗ - ПСБ

Приближение заседания ЦБ РФ по ставке повышает волатильность на рынке госдолга; умеренное снижение "ключа" по-прежнему остается базовым сценарием нам 24 апреля, что подстегнет интерес к рынку ОФЗ, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Приближение заседания ЦБ повышает волатильность на рынке ОФЗ ввиду разнонаправленных сигналов, однако по итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив торги над отметкой 119 пунктов, - отмечает аналитик. - Внутренние факторы в преддверии заседания ЦБ 24 апреля подтверждают сохранение пространства для умеренного снижения "ключа" в пределе 50 б.п. на фоне дальнейшего охлаждения экономической активности. Сохранение высоких цен на нефть в ближайшее время должен несколько снизить дефицит бюджета, однако риск глобального инфляционного всплеска останется актуальным и для России".

Инфляция в России в марте 2026 года составила 0,60% после 0,73% в феврале, годовая замедлилась до 5,86% с 5,91% на конец февраля. Медленное снижение годовой инфляции и рост дефицита бюджета в I квартале 2026 г. до 1,9% ВВП, скорее всего, будут сдерживать регулятора от более активных действий на заседании 24 апреля, считает Грицкевич.

По его мнению, снижение ставки до 14,5% подстегнет интерес к ОФЗ срочностью от 7 лет на фоне выхода из отрицательной маржи позиций институциональных инвесторов (при фондировании портфеля по ставке RUONIA).

