Стоимость юаня может приблизиться к 11 рублям на текущей неделе - ПСБ

Стоимость юаня может приблизиться к 11 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

"Минувшую неделю курс рубля уверенно укреплялся и в пятницу завершил торги в середине торгового диапазона 11-11,5 руб/юань, но сигналы фундаментальных факторов пока не формируют уверенности в стабилизации котировок,- пишет эксперт в комментарии. - Так, спрос на валюту со стороны импортеров, вероятно, остается подавленным нахождением отечественной экономики в фазе торможения: за январь-февраль Минэкономразвития оценило спад реального ВВП на уровне 1,8% г/г, а опережающие индикаторы за март указывают на высоковероятное продолжения тренда".

При этом предложение валюты от экспортеров, напротив, в апреле может вырасти в результате улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, полагает Попов.

"Кроме того, в апреле нефтегазовые компании должны будут заметно нарастить платежи в бюджет (по нашим оценкам, в 1,3-1,4 раза относительно марта и в 2 р. относительно февраля), что увеличит их потребность в конвертации экспортной выручки, - указывает эксперт банка. - Таким образом, риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются. На текущей неделе ждем смещения курсовых котировок в нижнюю часть диапазона 11-11,5 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.