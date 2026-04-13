Мнения аналитиков
Рынок акций РФ дает сейчас уникальный шанс на покупку бумаг качественных эмитентов - инвестбанк "Синара"
13 апреля 2026 года 10:07
Рынок акций РФ дает сейчас уникальный шанс на покупку бумаг качественных эмитентов - инвестбанк "Синара"
Рынок акций РФ дает сейчас уникальный шанс на покупку бумаг качественных эмитентов, говорится в стратегии аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Рекордно высокие цены на нефть, сужение дисконтов, смягчение ДКП - все это благоприятно для российского рынка акций, - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. - Вместе с тем динамика индекса Мосбиржи в апреле пока что удивляет: он резко откатился к минимумам с начала года. Несмотря на множество опасений, розничные инвесторы оставались крупнейшими нетто-покупателями акций в последние два месяца". Эксперты полагают, что распродажа вызвана скорее техническими факторами (навесом бумаг от брокеров), а не фундаментальными причинами. "По последним данным ЦБ РФ, розничные инвесторы остались крупнейшими нетто-покупателями акций в феврале и марте (на 16 и 26 млрд руб. соответственно), что с лихвой компенсировало отток из ПИФов акций в марте (4,6 млрд руб.), - указывают стратеги инвестбанка. - Однако крупными нетто-продавцами второй месяц подряд были некредитные финансовые организации (НФО), представленные в основном брокерами, аффилированными с банками структурами и страховыми компаниями. Учитывая, что доля физлиц в объеме торгов акциями на Мосбирже сократилась в марте до 71% на фоне скачка в среднедневном обороте до 99 млрд руб. (с 70 млрд руб. за 2М26), полагаем, что продажи НФО стали интенсивнее в условиях более высокого спроса и вопреки улучшению внешней конъюнктуры". Когда навес предложения со стороны финансовых организаций истощится, рынок, стремительно восстановится, полагают аналитики, во главе с нефтегазовым сектором и при благоприятном влиянии дальнейшего снижения ставок. "Наш базовый сценарий предполагает потенциал роста индикатора до конца этого года на 32%, а в сценарии сохранения текущих цен на сырье и курсов валют при снижении к концу года ключевой ставки до 13% совокупная доходность достигает около 90% годовых. Таким образом, распродажа дает уникальный шанс на приобретение бумаг качественных эмитентов", - делают вывод эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
13 апреля 2026 года 11:06
Приближение заседания ЦБ РФ по ставке повышает волатильность на рынке госдолга; умеренное снижение "ключа" по-прежнему остается базовым сценарием нам 24 апреля, что подстегнет интерес к рынку ОФЗ, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Приближение заседания ЦБ повышает... читать дальше
.13 апреля 2026 года 10:46
Дорогая нефть поддержит отскок на рынке акций в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "В начале недели индекс Мосбиржи может попытаться развить отскок и подняться в зону 2780-2800 пунктов, которая сейчас выступает ближайшим... читать дальше
.13 апреля 2026 года 10:26
Москва. 13 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне активно растущей нефти. читать дальше
.13 апреля 2026 года 10:26
Стоимость юаня может приблизиться к 11 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. "Минувшую неделю курс рубля уверенно укреплялся и в пятницу завершил торги в середине торгового диапазона 11-11,5 руб/юань, но сигналы фундаментальных... читать дальше
.13 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в понедельник в торговый диапазон 2750-2800 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "На фоне падения сырьевых фьючерсов и курсов инвалют, рисков введения налогов на сверхприбыль экспортеров, усиления инфляции и снижения вероятности секвестра... читать дальше
.13 апреля 2026 года 09:43
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются. Нефть взмыла вверх на американской блокаде Ормуза, Brent у $102,1 за баррель. читать дальше
.13 апреля 2026 года 09:31
После сильного падения краткосрочный отскок пар рубль/доллар и рубль/юань может наступить в любой момент, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. Среднесрочные ориентиры для рубля - 80 руб./$1 и 11,5 руб./юань. Рубль вернулся на максимумы. Причин резкого подорожания рубля и ослабления... читать дальше
.13 апреля 2026 года 09:24
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 13 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.13 апреля 2026 года 09:16
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 76-78 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре рубль/евро - 89,5-91,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Российский рубль на фоне роста экспортной выручки... читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:51
Рынок акций на неделе опустился к 2725п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне упавшей нефти после известий о временном перемирии США и Ирана, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию, данных Росстата об ускорении инфляции и сигналов от ЦБ РФ о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля вышел вниз из коридора 2750-2800 пунктов и опустился до 2725 пунктов, уровня 2-месячной давности. читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:40
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу завершил торги смешанной динамикой основных индексов на фоне укрепления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $97 за баррель) из-за сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля опустился в район 2725 пунктов, обновив минимум за 2 месяца. читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:31
Москва. 10 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос перед выходными днями и на фоне сообщений о возможном продлении послаблений санкций относительно российских нефти и нефтепродуктов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2355 руб., что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:48
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление и может составить 75-78 руб./$1 и 11,0-11,4 руб./юань на следующей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, будет более активно поступать выручка от продажи экспортных товаров по более... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:27
Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:00
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели - 76-80 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели составляет 76-80 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Среднесрочно рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, - пишет эксперт в комментарии. - Регулятор 20 марта снизил ставку только... читать дальше
