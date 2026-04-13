Рынок акций РФ дает сейчас уникальный шанс на покупку бумаг качественных эмитентов - инвестбанк "Синара"

Рынок акций РФ дает сейчас уникальный шанс на покупку бумаг качественных эмитентов, говорится в стратегии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Рекордно высокие цены на нефть, сужение дисконтов, смягчение ДКП - все это благоприятно для российского рынка акций, - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. - Вместе с тем динамика индекса Мосбиржи в апреле пока что удивляет: он резко откатился к минимумам с начала года. Несмотря на множество опасений, розничные инвесторы оставались крупнейшими нетто-покупателями акций в последние два месяца".

Эксперты полагают, что распродажа вызвана скорее техническими факторами (навесом бумаг от брокеров), а не фундаментальными причинами.

"По последним данным ЦБ РФ, розничные инвесторы остались крупнейшими нетто-покупателями акций в феврале и марте (на 16 и 26 млрд руб. соответственно), что с лихвой компенсировало отток из ПИФов акций в марте (4,6 млрд руб.), - указывают стратеги инвестбанка. - Однако крупными нетто-продавцами второй месяц подряд были некредитные финансовые организации (НФО), представленные в основном брокерами, аффилированными с банками структурами и страховыми компаниями. Учитывая, что доля физлиц в объеме торгов акциями на Мосбирже сократилась в марте до 71% на фоне скачка в среднедневном обороте до 99 млрд руб. (с 70 млрд руб. за 2М26), полагаем, что продажи НФО стали интенсивнее в условиях более высокого спроса и вопреки улучшению внешней конъюнктуры".

Когда навес предложения со стороны финансовых организаций истощится, рынок, стремительно восстановится, полагают аналитики, во главе с нефтегазовым сектором и при благоприятном влиянии дальнейшего снижения ставок.

"Наш базовый сценарий предполагает потенциал роста индикатора до конца этого года на 32%, а в сценарии сохранения текущих цен на сырье и курсов валют при снижении к концу года ключевой ставки до 13% совокупная доходность достигает около 90% годовых. Таким образом, распродажа дает уникальный шанс на приобретение бумаг качественных эмитентов", - делают вывод эксперты.

