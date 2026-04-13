Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в торговый диапазон 2750-2800 пунктов - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в понедельник в торговый диапазон 2750-2800 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"На фоне падения сырьевых фьючерсов и курсов инвалют, рисков введения налогов на сверхприбыль экспортеров, усиления инфляции и снижения вероятности секвестра ставки ЦБ, а также неясности с урегулированием украинского конфликта бенчмарк акций падал на двухмесячные минимумы - на дне было под 2715 пунктов, - отмечает аналитик в комментарии. - Поддержка 2750 пунктов была потеряна и временно перешла в разряд технического сопротивления".

Ближневосточный фактор вновь проявился - на выходных состоялись три раунда переговоров между США и Ираном. Достигнуть компромисса пока не получилось - Ормузский пролив остается, по сути, закрытым. Это, по мнению Зельцера, и отразилось на товарных рынках, фьючерсах на акции и валютном секторе - из-за очередного расширения геополитической риск-премии нефть и газ рванули вверх на 10%, индекс доллара DXY подскочил на полпроцента, и мировые индексы акций в понедельник снижаются на процент.

"Для российского экспортно ориентированного рынка это, конечно, воспринимается с позитивом, а самые чувствительные к динамике товарного рынка акции из секторов нефти и газа, топливной логистики, удобрений, металлов и добычи закономерно резко выросли. В понедельник индекс Мосбиржи утром будет тестировать потерянный уровень 2750 пунктов снизу вверх и вернется в нудный зимний боковик 2750-2800 пунктов", - прогнозирцет эксперт БКС.

