Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 76-78 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре рубль/евро - 89,5-91,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Российский рубль на фоне роста экспортной выручки постепенно укрепляется, отыгрывая свои позиции, отмечает эксперт в комментарии. По-прежнему в фокусе - новости геополитики, способные повлиять на настроения на рынке. Отдельное внимание - на мартовских данных регулятора, которые показали уменьшение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами.

"Между тем в фокусе при оценке дальнейшей траектории доллара - недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США показавшая их рост на 16 тысяч, - указывает Тимошенко. - При этом базовый индекс потребительских цен (PCE) в США обошелся без сюрпризов, показав, как и ожидалось экспертами, рост в феврале на 0,4%. В еврозоне тем временем отмечается рост инфляции в Германии на фоне ближневосточного конфликта и волатильности нефтяных цен".

