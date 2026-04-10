Рынок акций на неделе опустился к 2725п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне упавшей нефти после известий о временном перемирии США и Ирана, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию, данных Росстата об ускорении инфляции и сигналов от ЦБ РФ о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля вышел вниз из коридора 2750-2800 пунктов и опустился до 2725 пунктов, уровня 2-месячной давности.

В период с 6 по 10 апреля индекс МосБиржи снизился на 1,3% и составил 2725,39 пункта, индекс РТС из-за роста рубля прибавил 2,3% и достиг 1115,41 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent в этот период подешевел на 13,9%, до $97,15 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,76 рубля, до 76,9724 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста индексов на бумагах металлургов и нефтяников на фоне подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся в район $110 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся до 2785 пунктов после утреннего локального тестирования поддержки 2750 пунктов. Лидерами роста выступили акции "ММК" (+4,7%), ПАО "Южуралзолото" (+3,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,1%).

Во "втором эшелоне" подорожали акции ПАО "Фикс Прайс" (+13,6%, до 0,6818 рубля) до максимума с сентября 2025 года. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 0,11 рубля на акцию, совокупный объем дивидендов в случае утверждения может составить 11 млрд рублей (закрытие реестра под выплаты - 19 мая).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в трехстороннем формате пока на паузе, но Россия продолжает обмен информацией с США.

В воскресенье президент США Дональд Трамп в эфире Fox News выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном. В понедельник Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Ирана ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что идущие переговоры являются значительным шагом в урегулировании конфликта.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для США и Израиля.

В понедельник биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии были закрыты в связи с пасхальными праздниками; в Китае также был выходной - День поминовения усопших (Цинмин).

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча альянса назначена на 3 мая.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности).

Во "втором эшелоне" раллировали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8,5%) на сообщениях СМИ о согласовании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделки по созданию совместного предприятия "Росатома" и DP World. В СП российская сторона получит 51%, "Росатом" внесет 92,5% акций ПАО "ДВМП" (головная компания группы FESCO). Со стороны DP World взнос будет оплачен денежными средствами.

Во вторник Трамп, за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана, пригрозил уничтожением "целой цивилизации", если Ормузский пролив не будет открыт. Иранское агентство Mehr сообщило во вторник о взрывах на острове Харк, где расположены крупные объекты иранской нефтегазовой промышленности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия на фоне экономического и энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь из ситуации наибольшую выгоду.

В среду рынок акций РФ снизился по индексам на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $95 за баррель, потеряв более 13% - рекордное падение за шесть лет) на новостях о временном перемирии США и Ирана, откат сдержали выросшие акции металлургов и компаний других секторов на фоне роста металлов и внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи опустился до 2765 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидировали в откате акции "Роснефти" (-5,2%), "Татнефти" (-4,4%), выросли акции "Полюса" (+2,3%), "ВК" (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,8%).

В ночь на среду президент США Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трампl. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в обозримой перспективе у американских представителей появится больше времени для продолжения переговорного процесса на украинском треке. Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты иранскими делами.

В четверг рынок акций продолжил снижение на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию; откат сдерживался коррекционным ростом нефти (июньский фьючерс на Brent отскочил выше $96 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов на фоне укрепления рубля; лидировали в снижении акции "ММК" (-3%), "Полюса" (-2,9%), АФК "Система" (-2,2%), "Яндекса" (-2,2%).

Сбербанк (-0,7%) в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% (до 491 млрд руб.), в марте прибыль выросла на 21,3% (до 166,4 млрд руб.), сообщил банк.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта. Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля).

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он.

Тем временем президент США Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, в ином случае пообещал масштабные удары. Он добавил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен". Президент США также заявил, что все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет достигнуто "реальное соглашение" с Тегераном.

Нефть подросла из-за сомнений участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в перспективе скорого восстановления поставок через Ормузский пролив. Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США на этом фоне, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля. Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

Израиль собирается приступить к прямым переговорам с Ливаном на следующей неделе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источник. Первая встреча, как ожидается, пройдет в Госдепе в Вашингтоне, при участии американской стороны.

Вечером в четверг Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.

Верховный лидер Ирана Доджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий.

Кремль в своем канале в мессенджере Мах сообщил в четверг вечером, что президент РФ Владимир Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи принял решение объявить перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, попытки роста вслед за нефтью не нашли поддержки покупателей - часть игроков предпочла сократить позиции перед выходными, причем общая активность торгов была ниже средней. Нефть Brent локально поднималась выше $98 за баррель из-за сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе, но к вечеру цены вернулись в район $97 за баррель. Индекс МосБиржи днем поднимался к 2750 пунктам, но завершил основные торги в районе 2725 пунктов при смешанной динамике blue chips.

Трафик судов через Ормузский пролив составляет менее 10% от нормальных значений. Ожидается, что американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта пройдут в Исламабаде на выходных.

Подскочили в пятницу акции ПАО "ЭсЭфАй" (+11,7%, до 968,6 рубля) на фоне известий, что совет директоров инвестиционного холдинга рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию. Реестр акционеров под выплаты закроется 15 мая, годовое собрание акционеров пройдет 4 мая.

В период с 6 по 10 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ГК "Самолет" (-14%), ПАО "ЕвроТранс" (-10%), ПАО "Россети Волга" (-9%); лучше рынка оказались акции ПАО "ЭсЭфАй" (+16%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+13%), МКПАО "Фикс Прайс" (+10%).

Рынок акций РФ во второй декаде апреля может сохранить волатильную консолидацию, отыгрывая динамику товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке; повлиять на настроения инвесторов могут ожидаемые новости относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1080-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".