INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Рубль продолжит укрепление на следующей неделе - УК "Первая"
10 апреля 2026 года 18:48
Рубль продолжит укрепление на следующей неделе - УК "Первая"
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление и может составить 75-78 руб./$1 и 11,0-11,4 руб./юань на следующей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, будет более активно поступать выручка от продажи экспортных товаров по более высоким ценам марта, - пишет эксперт в комментарии. - Цены на нефть на мировых рынках также остаются на значительно более высоком уровне, чем в январе-феврале 2026 года. Снижение ключевой ставки в России, вероятнее всего, продолжится, но останется плавным, в результате денежно-кредитные условия по-прежнему будут жесткими. Более сбалансированный рост экономики, скорее всего, не создаст предпосылок для ускорения роста импорта". В результате рубль, по мнению Ващелюк, вероятнее всего, продолжит укрепление: на следующей неделе курс доллара может составлять 75-78 руб./$1, курс юаня - 11,0-11,4 руб./юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
10 апреля 2026 года 19:51
Рынок акций на неделе опустился к 2725п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне упавшей нефти после известий о временном перемирии США и Ирана, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию, данных Росстата об ускорении инфляции и сигналов от ЦБ РФ о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля вышел вниз из коридора 2750-2800 пунктов и опустился до 2725 пунктов, уровня 2-месячной давности. читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:40
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу завершил торги смешанной динамикой основных индексов на фоне укрепления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $97 за баррель) из-за сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля опустился в район 2725 пунктов, обновив минимум за 2 месяца. читать дальше
.10 апреля 2026 года 19:31
Москва. 10 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос перед выходными днями и на фоне сообщений о возможном продлении послаблений санкций относительно российских нефти и нефтепродуктов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2355 руб., что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:27
Стабилизация цен на нефть может помочь рынку акций отыграть 2800 пунктов индекса Мосбиржи на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок продолжил снижение, обновив минимумы с февраля, - отмечают эксперты в комментарии. - Индекс Мосбиржи находился под давлением... читать дальше
.10 апреля 2026 года 18:00
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели - 76-80 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели составляет 76-80 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Среднесрочно рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, - пишет эксперт в комментарии. - Регулятор 20 марта снизил ставку только... читать дальше
.10 апреля 2026 года 17:35
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию. На фоне этой... читать дальше
.10 апреля 2026 года 17:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой CNY 32,40 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,9%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет... читать дальше
.10 апреля 2026 года 16:27
Стабильная дивполитика Полюса поддерживает инвестиционную привлекательность его акций - "Цифра брокер"
Стабильная дивидендная политика ПАО "Полюс" поддерживает инвестиционную привлекательность его акций, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 года - 56,8 рубля на акцию. По текущим котировкам это... читать дальше
.10 апреля 2026 года 15:53
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель... читать дальше
.10 апреля 2026 года 15:23
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур... читать дальше
.10 апреля 2026 года 15:23
Москва. 10 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дорожает перед выходными и на фоне остающихся на высоком уровне котировок нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,247 руб., что на 4,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:56
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:33
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:06
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:27
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим... читать дальше
