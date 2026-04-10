Рубль продолжит укрепление на следующей неделе - УК "Первая"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление и может составить 75-78 руб./$1 и 11,0-11,4 руб./юань на следующей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, будет более активно поступать выручка от продажи экспортных товаров по более высоким ценам марта, - пишет эксперт в комментарии. - Цены на нефть на мировых рынках также остаются на значительно более высоком уровне, чем в январе-феврале 2026 года. Снижение ключевой ставки в России, вероятнее всего, продолжится, но останется плавным, в результате денежно-кредитные условия по-прежнему будут жесткими. Более сбалансированный рост экономики, скорее всего, не создаст предпосылок для ускорения роста импорта".

