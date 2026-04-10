Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели - 76-80 руб./$1 - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие недели составляет 76-80 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Среднесрочно рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, - пишет эксперт в комментарии. - Регулятор 20 марта снизил ставку только до 15%, а в апрельском резюме отметил охлаждение внутреннего спроса. Для валютного рынка это важно, потому что при высокой ставке спрос на импорт и, соответственно, на валюту слабее. Сам Банк России прямо указывает, что курс рубля в нынешних условиях определяется прежде всего балансом спроса импортеров на валюту и ее предложения со стороны экспортеров".

Аналитик считает, что рубль сейчас поддерживают сразу три фактора: высокая ставка, слабый спрос на валюту внутри страны и рост экспортной выручки на фоне подорожавшего сырья.

По прогнозам Чернова, в ближайшие недели доллар может оставаться в диапазоне 76-80 руб./$1, но во втором полугодии будет торговаться ближе к 80-86 руб./$1, если эффект сырьевого ралли ослабнет, а импорт начнет восстанавливаться.

