"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Полюса

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию. На фоне этой новости акции "Полюса" на торгах пошли вверх и прибавили почти 1%.

"Мы оцениваем рекомендацию умеренно позитивно, - отмечает эксперт Ахмед Алиев. - Цифра совпала с нашими ожиданиями, квартальная дивдоходность около 2,6%. Сохраняем рекомендацию покупать по акциям "Полюса" с таргетом 3100 рублей. По нашим оценкам, компания сейчас торгуется с существенным дисконтом к своим уровням с EV/EBITDA 3,8х против 6х исторически".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.