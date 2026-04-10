"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой CNY 32,40 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,9%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет эксперт. - Несмотря на геополитические, торговые и другие риски, экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превышающие среднемировые. Это позволяет рассчитывать на продолжение быстрого развития рынка капитала в стране, что поддержит финпоказатели CITIC Securities, одного из ведущих игроков на нем".

Акции CITIC Securities с начала этого года подешевели почти на 10% при околонулевом изменении индекса CSI 300 и, по мнению Додонова, являются интересным среднесрочным инвестиционным инструментом.

CITIC Securities - крупный китайский финансовый холдинг, ведущий инвестбанк в стране.

