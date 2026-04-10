"БКС МИ" повысил оценку акций Oracle до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур Дуйсембаева. - Участие в проекте Stargate выступает драйвером выручки, однако сопровождается ростом капитальных затрат (до $50 млрд в 2026 году) и снижением маржинальности бизнеса. После коррекции текущая оценка, на наш взгляд, чрезмерно закладывает риски исполнения, не учитывая в полной мере объем законтрактованных мощностей дата-центров и позицию Oracle в ИИ-инфраструктуре".

