Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков.

Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 22,7%. Накопленным за 1К26 итогом прибыль составляет 491 млрд руб. при ROE в 23,6%.

"По итогам квартала темп повышения прибыли сохранился на уровне 21% г/г, что мы считаем очень сильным результатом в условиях вялого экономического роста. Акции торгуются с мультипликатором P/E 2026П в 3,9 и P/BV 2026П в 0,78, подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет аналитик Ольга Найденова.

