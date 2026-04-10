Драйвер для цены акций Сбербанка на ближайшие 2-3 месяца - диввыплаты - Альфа-банк

Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка.

На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим оценкам, при текущих котировках акции Сбербанка торгуются с коэффициентами P/E и P/BV 2026П на уровне 3,8х и 0,76х соответственно. При этом динамика с начала года (+6,5%) заметно слабее, чем у "ДОМ.РФ" (+22%) и ВТБ (+26%)", - пишут эксперты.

Текущая дивидендная доходность по итогам 2025 года составляет 11,8%, по расчетам Альфа-банка. Аналитики отмечают, что в последние три года к моменту дивидендной отсечки доходность стабильно корректируется, снижаясь до 10,5-10,6%.

