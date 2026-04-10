"Финам" рекомендует покупать акции Hongfa с прогнозной ценой CNY33,57

"Финам" рекомендует покупать акции Hongfa Technology Co. Ltd с прогнозной стоимостью на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Котировки бумаг с максимумов текущего года снизились на 21% на фоне конфликта на Ближнем Востоке и общей коррекции рынка, тем не менее среднесрочные и долгосрочные драйверы роста по-прежнему в силе, указывает эксперт. Ключевые факторы - государственная поддержка, развивающийся сектор зеленой энергетики и устойчивый рост рынка электромобилей, отмечает Гудым.

Ключевыми рисками для эмитента аналитик "Финама" видит макроэкономическую неопределенность, которая может привести к снижению спроса на продукцию, росту цен на сырье и ужесточению экологических норм.

Hongfa Technology - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов. Компания является одним из крупнейших производителей реле в мире, поставляющим продукцию более чем в сто двадцать стран.

