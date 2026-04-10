Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи в целом продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, при этом в ходе сессии вероятны попытки перехода рынка к восстановлению с возвратом в верхнюю половину данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Этому может способствовать стабилизация ситуации в ценах на нефть, плюс в преддверии выходных некоторые участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в российских акциях, указывает эксперт в комментарии.

