Мнения аналитиков
Цены на нефть умеренно повышаются
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Обмен криптовалют в РФ нельзя будет провести за наличные
Обмен криптовалют в России нельзя будет провести за наличные, предполагается совершение только безналичных операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Мы предполагаем, что реализация всех операций должна осуществляться безналичным путем....
 
Доходы от лицензий на недра выросли впервые с 2021 года
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми...
 
Банки будут обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП
Банки с 1 июля будут между собой обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через Систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством, сообщили в Национальной системе...
 
10 апреля 2026 года 09:10

Цены на нефть умеренно повышаются

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии растут в пятницу, за исключением австралийского. Нефть умеренно дорожает утром пятницы, Brent торгуется около $96,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, хотя начали сессию сдержанным снижением.

Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости, а также следили за ситуацией на Ближнем Востоке.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.

По данным портала Axios, переговоры начнутся на следующей неделе. Первая встреча, как ожидается, пройдет в Вашингтоне при участии американской стороны.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе подскочило на 16 тыс. и составило 219 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 210 тыс.

Между тем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, упало до 1,794 млн по сравнению с пересмотренными 1,832 млн неделей ранее. Показатель обновил минимум с мая 2024 года.

Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, как и ожидалось. В январе повышение PCE составило соответственно 0,3% и 2,8%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год (0,4% и 3,1% в январе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Акции Constellation Brands подорожали на 8,6%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года, несмотря на сокращение выручки, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысилась на 0,6% на сообщениях СМИ о том, что крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа планирует в ближайшие недели сократить до 1 тыс. рабочих мест.

Капитализация Coreweave увеличилась на 3,5% после того, как поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры объявил о заключении с Meta (SPB: META) (владелец Facebook, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) расширенное соглашение о предоставлении последней облачных мощностей для ИИ на сумму около $21 млрд.

Рыночная стоимость Applied Digital упала на 8% из-за увеличения чистого убытка оператора центров обработки данных в минувшем финквартале.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 4,7% на новости, что Google будет использовать её чипы Xeon в своих центрах обработки данных.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 48185,8 пункта.

Лидером роста в составе индекса стали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подскочившие на 5,6% после того, как глава компании Энди Джесси сообщил, что выручка ИИ-подразделения в текущем году может превысить $15 млрд исходя из показателей за первый квартал.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,62% - до 6824,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и завершил торги на уровне 22822,42 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский рынок.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличился на 1,9%.

В число лидеров роста входят акции Fast Retailing, которые подорожали на 11,3%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии в первом финансовом полугодии (завершилось в феврале) увеличил чистую прибыль на 19,6%, что превзошло прогнозы аналитиков.

Также существенно выросла цена бумаг технологических компаний, включая Kioxia Holdings - на 9,4%, Fujikura - на 11,9%, Lasertec Corp. - на 7,2%, Screen Holdings - на 5,9%, Sumco Corp. - на 5,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:47 МСК повысились на 0,7%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя аккумуляторов CATL, цена которых выросла на 6,5%, а также чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,3%, страховщика China Life Insurance Co. - на 3,7%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,2% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте увеличились на 0,5% г/г. Повышение было зафиксировано впервые за 3,5 года. Эксперты в среднем предполагали рост на 0,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК прибавил 1,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,1%, сталелитейной Posco - на 0,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,1%.

Банк Кореи в пятницу оставил базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых по итогам седьмого заседания подряд, как и ожидало большинство экспертов. ЦБ принял решение сохранить параметры денежно-кредитной политики на фоне усиления инфляции и повышенной волатильности на финансовых и валютных рынках, в том числе из-за войны в Иране.

Австралийский S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,2%.

Наиболее значительное снижение показали котировки акций производителя стеклянных бутылок и алюминиевых банок Orora - на 7,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск увеличилась на $0,74 (0,77%), до $96,66 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,17 (1,2%), до $95,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,45 (0,46%), до $98,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,46 (3,7%), до $97,87 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать прямые переговоры с Ливаном, тогда как ливанские власти сообщили, что не намерены в них вступать без предварительного прекращения огня.

Тем временем Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях. Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Не смену волне облегчения, охватившей рынок после объявления о двухнедельном перемирии, очень быстро пришли сомнения, отметил аналитик IG Тони Сикамор. "Все пристально следят за данными о движении танкеров через Ормузский пролив в поисках любых признаков увеличения активности в преддверии мирных переговоров", - написал эксперт. Накануне движение судов через пролив составляло менее 10% от обычного объема.

Между тем президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 апреля 2026 года 15:53
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель...    читать дальше
10 апреля 2026 года 15:23
"БКС МИ" повысил оценку акций Oracle до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур...    читать дальше
10 апреля 2026 года 15:23
Рубль днем умеренно дорожает в паре с юанем перед выходными
Москва. 10 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дорожает перед выходными и на фоне остающихся на высоком уровне котировок нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,247 руб., что на 4,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:56
Акции Озона привлекательны для покупок -ПСБ
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании...    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности...    читать дальше
10 апреля 2026 года 14:06
Прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2026г остается на уровне 3300-3400п - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как...    читать дальше
10 апреля 2026 года 13:27
Драйвер для цены акций Сбербанка на ближайшие 2-3 месяца - диввыплаты - Альфа-банк
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим...    читать дальше
10 апреля 2026 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron с прогнозной ценой $185,6
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент, как и американский нефтегаз в целом, стал бенефициаром роста цен на нефть из-за конфликта...    читать дальше
10 апреля 2026 года 11:54
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Alphabet
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $330 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. Фундаментально компания остается одним из самых устойчивых игроков, отмечает эксперт:...    читать дальше
10 апреля 2026 года 11:23
"Финам" рекомендует покупать акции Hongfa с прогнозной ценой CNY33,57
"Финам" рекомендует покупать акции Hongfa Technology Co. Ltd с прогнозной стоимостью на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Котировки бумаг с максимумов текущего года снизились на 21% на фоне...    читать дальше
10 апреля 2026 года 11:00
Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в пятницу - ПСБ
декс Мосбиржи в целом продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, при этом в ходе сессии вероятны попытки перехода рынка к восстановлению с возвратом в верхнюю половину данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Этому...    читать дальше
10 апреля 2026 года 10:38
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2700-2800п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Из корпоративных событий, отмечает эксперт, нужно следить за рекомендацией совета директоров "Полюса" по финальным дивидендам за 2025 год. Ранее эмитент выплатил за...    читать дальше
10 апреля 2026 года 10:25
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне повышающейся нефти
Москва. 10 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти.    читать дальше
10 апреля 2026 года 10:20
Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"
Рубль продолжит укрепление к юаню на торгах в пятницу, поддержка на уровне 11,25 руб. за юань может не устоять, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль возобновила снижение, после того как три дня отстаивалась чуть ниже 11,5 руб. за юань. В...    читать дальше
10 апреля 2026 года 09:56
Рынок акций РФ будет консолидироваться вблизи текущих уровней в пятницу - "Цифра брокер"
ссийский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться вблизи текущих уровней на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии. Уровнем поддержки выступает отметка...    читать дальше
