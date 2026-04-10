Цены на нефть умеренно повышаются

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии растут в пятницу, за исключением австралийского. Нефть умеренно дорожает утром пятницы, Brent торгуется около $96,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, хотя начали сессию сдержанным снижением.

Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости, а также следили за ситуацией на Ближнем Востоке.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.

По данным портала Axios, переговоры начнутся на следующей неделе. Первая встреча, как ожидается, пройдет в Вашингтоне при участии американской стороны.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе подскочило на 16 тыс. и составило 219 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 210 тыс.

Между тем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, упало до 1,794 млн по сравнению с пересмотренными 1,832 млн неделей ранее. Показатель обновил минимум с мая 2024 года.

Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, как и ожидалось. В январе повышение PCE составило соответственно 0,3% и 2,8%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год (0,4% и 3,1% в январе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Акции Constellation Brands подорожали на 8,6%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года, несмотря на сокращение выручки, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысилась на 0,6% на сообщениях СМИ о том, что крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа планирует в ближайшие недели сократить до 1 тыс. рабочих мест.

Капитализация Coreweave увеличилась на 3,5% после того, как поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры объявил о заключении с Meta (SPB: META) (владелец Facebook, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) расширенное соглашение о предоставлении последней облачных мощностей для ИИ на сумму около $21 млрд.

Рыночная стоимость Applied Digital упала на 8% из-за увеличения чистого убытка оператора центров обработки данных в минувшем финквартале.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 4,7% на новости, что Google будет использовать её чипы Xeon в своих центрах обработки данных.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 48185,8 пункта.

Лидером роста в составе индекса стали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подскочившие на 5,6% после того, как глава компании Энди Джесси сообщил, что выручка ИИ-подразделения в текущем году может превысить $15 млрд исходя из показателей за первый квартал.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,62% - до 6824,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и завершил торги на уровне 22822,42 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский рынок.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличился на 1,9%.

В число лидеров роста входят акции Fast Retailing, которые подорожали на 11,3%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии в первом финансовом полугодии (завершилось в феврале) увеличил чистую прибыль на 19,6%, что превзошло прогнозы аналитиков.

Также существенно выросла цена бумаг технологических компаний, включая Kioxia Holdings - на 9,4%, Fujikura - на 11,9%, Lasertec Corp. - на 7,2%, Screen Holdings - на 5,9%, Sumco Corp. - на 5,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:47 МСК повысились на 0,7%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя аккумуляторов CATL, цена которых выросла на 6,5%, а также чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,3%, страховщика China Life Insurance Co. - на 3,7%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,2% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте увеличились на 0,5% г/г. Повышение было зафиксировано впервые за 3,5 года. Эксперты в среднем предполагали рост на 0,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК прибавил 1,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,1%, сталелитейной Posco - на 0,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,1%.

Банк Кореи в пятницу оставил базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых по итогам седьмого заседания подряд, как и ожидало большинство экспертов. ЦБ принял решение сохранить параметры денежно-кредитной политики на фоне усиления инфляции и повышенной волатильности на финансовых и валютных рынках, в том числе из-за войны в Иране.

Австралийский S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,2%.

Наиболее значительное снижение показали котировки акций производителя стеклянных бутылок и алюминиевых банок Orora - на 7,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск увеличилась на $0,74 (0,77%), до $96,66 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,17 (1,2%), до $95,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,45 (0,46%), до $98,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,46 (3,7%), до $97,87 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать прямые переговоры с Ливаном, тогда как ливанские власти сообщили, что не намерены в них вступать без предварительного прекращения огня.

Тем временем Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях. Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Не смену волне облегчения, охватившей рынок после объявления о двухнедельном перемирии, очень быстро пришли сомнения, отметил аналитик IG Тони Сикамор. "Все пристально следят за данными о движении танкеров через Ормузский пролив в поисках любых признаков увеличения активности в преддверии мирных переговоров", - написал эксперт. Накануне движение судов через пролив составляло менее 10% от обычного объема.

Между тем президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.