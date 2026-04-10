Рынок акций РФ будет консолидироваться вблизи текущих уровней в пятницу - "Цифра брокер"

Российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться вблизи текущих уровней на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии. Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, пробой которой может спровоцировать более глубокую коррекцию. Сопротивление по-прежнему находится в районе 2800 пунктов.

Внимание инвесторов в пятницу привлекут данные Росстата по инфляции за март, указывают в инвесткомпании. Любые признаки ослабления инфляционного давления могут вернуть интерес к покупке рискованных активов.

