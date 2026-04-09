Мнения аналитиков
Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил почти 4,6 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале 2026 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
ЦБ сохраняет сигнал о будущей направленности ДКП
Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил сегодня советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с...
 
В Москве в 1,5 раза выросла доля свободных офисов в аренду
Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам 1-го квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании,...
 
09 апреля 2026 года 19:29

Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 9 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2955 руб., что на 15,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 10 апреля на 46,77 копейки, до 77,8366 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,28 копейки, до 90,8813 руб./EUR1.

Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется на горизонте до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Диапазон 11-11,5 руб. за юань, по мнению эксперта, останется актуальным в ближайшее время.

"Баланс спроса и предложения в апреле будет смещен в сторону предложения, что будет способствовать дальнейшим попыткам роста рубля, - пишет Зварич. - Здесь отмечаем слабый спрос на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. При этом объем предложения валюты в апреле вновь может вырасти. Скажутся более высокие цены на нефть и повышенные отчисления в бюджет - по нашим оценкам, объем налогов со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле может вырасти в 1,3 раза относительно марта за счет выплаты НДД. В такой ситуации до конца месяца сохраняется пространство для укрепления национальной валюты, в результате чего видим риски отката юаня к нижней границе данного коридора".

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку. На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он на коммуникационной сессии в четверг.

По словам Тремасова, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, которые представит Росстат 10 апреля. Также он отметил, что проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке.

Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4-5%, добавил он.

В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. При этом Тремасов подчеркнул, что на заседании совета директоров ЦБ в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

"Само правило (бюджетное - ИФ) остается, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно", - отметил Тремасов. Он указал на другую сторону вопроса - это влияние ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику. Рост цен на нефть, на удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. "Совершенно очевидно в будущем - это то, что может повысить инфляционное давление и у нас", - сказал он. Участники дискуссии по ключевой ставке в марте пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски. Масштаб этих рисков будет оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ставке, добавил советник главы ЦБ.

Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 6 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

В феврале ЦБ в свой прогноз на 2026 год (4,5-5,5%) закладывал уровень годовой инфляции на конец марта на уровне 6,3%, поэтому, несмотря на некоторое ускорение, годовая инфляция пока идет несколько ниже графика ЦБ.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 апреля на уровне 5,95%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банком России на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 24 апреля 2026 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Негативным сюрпризом динамики цен за последнюю неделю стало прекращение дефляции в плодоовощном сегменте, что способствовало ускорению инфляции в продовольственном сегменте, отмечают эксперты.

"Но поскольку динамика цен в этом сегменте в наименьшей степени по сравнению со сферой услуг и сегментом непродовольственных товаров отражает динамику спроса и в значительной степени является результатом проявления разовых факторов (погодные условия, например), мы полагаем, что рост цен в этом сегменте может носить разовый характер; для ЦБ РФ этот фактор ускоренной продовольственной инфляции в меньшей степени создает опасения повышения проинфляционного давления по сравнению с другими источниками инфляции", - говорится в комментарии Альфа-банка.

Хотя советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске сообщил, что ЦБ РФ на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть как возможность паузы, так и снижения ключевой ставки, аналитики Альфа-банка сохраняют прогноз ее снижения на 50 б.п. на ближайшем заседании 24 апреля.

Снижение ключевой ставки Банком России на 50 базисных пунктов по итогам апрельского заседания, вероятно, пока остается базовым сценарием, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п.п. на заседании 24 апреля 2026 года. Далее возникнет вопрос о замедлении темпов ее снижения, учитывая мартовские данные по бюджету, - отмечает эксперт в комментарии. - Рост цен на нефть поможет выправить нефтегазовые доходы уже в апреле-мае, но непонятно, что делать с расходами. Сохраняется риск превышения фактических расходов над плановыми, как и в прошлом году. Это может осложнить Банку России задачу в текущем году и приведет к замедлению темпов снижения ставки во II полугодии".

Рост цен на нефть замедлился в четверг вечером, однако котировки продолжают демонстрировать заметное укрепление на фоне сомнений участников рынка в устойчивости перемирия между США и Ираном, а также в возможности скорого восстановления поставок через Ормузский пролив.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $96,23 за баррель, что на 1,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,51%, до $98,66 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 13%, WTI - на 16%.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, пригрозив в противном случае масштабными ударами. У Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен", написал он в соцсети Truth Social.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду осталась на прежнем уровне - 14,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились в четверг на 1 базисный пункт - до 14,96%, 15,56% и 16,37% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
