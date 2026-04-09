"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Представленные финансовые результаты эмитента за первые три месяца текущего года эксперт оценивает позитивно, хотя в целом они соответствуют ожиданиям.

Банк сохранил хорошие темпы роста прибыли благодаря продолжающемуся заметному увеличению чистого процентного дохода и поддержанию высокой операционной эффективности, что нивелировало существенный рост расходов на резервирование, отмечает Додонов.

Также он обращает внимание, что в марте чистый комиссионный доход Сбербанка перешел к росту в годовом выражении после продолжительного снижения, наблюдалось улучшение ситуации с кредитованием при относительной стабильности качества кредитных портфелей.

Капитальная позиция эмитента остается прочной и позволяет рассчитывать на высокие дивидендные выплаты.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на Сбербанк и подтверждаем целевую цену в 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций, а также рейтинги "покупать" для них", - пишет Додонов.

