Оценка акций Сбербанка остается "позитивной" - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций Сбербанка остается "позитивной", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сильный финансовый отчет за март 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов относительно операционных расходов, констатируют эксперты.

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей и прогнозных дивидендов за 2025 год (38 рублей на акцию, потенциальная доходность - 11,9%) аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

