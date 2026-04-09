ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 14,5% в апреле

Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14,5% годовых по итогам заседания в апреле текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова.

Эксперт не склонен считать стабилизацию инфляции серьезным основанием для паузы в цикле снижении ключевой ставки, так как значительный вклад в нее вносят технические и краткосрочные разовые факторы.

При этом текущая фаза экономического цикла требует продолжения смягчения денежно-кредитных условий, которые сам ЦБ определяет как "жесткие", отмечает он.

Кроме того, обращает внимание Попов, инфляция продолжает оставаться ниже траектории базового прогноза регулятора.

"Тем не менее обилие проинфляционных рисков и разовых факторов, пусть и краткосрочных, вероятно, не позволит регулятору ускорить смягчение денежно-кредитной политики, и процесс снижения ключевой ставки останется медленным и поступательным (на апрельском заседании по-прежнему ждем минус 50 б.п. - до 14,5% годовых)", - пишет аналитик ПСБ.

