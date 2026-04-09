"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "негативную" для акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку для акций ПАО "Полюс" и "негативную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Притоки в биржевые фонды ETF, связанные с золотом, в 1К26 сократились на 73% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 года, следует из данных Мирового совета по золоту (World Gold Council): уменьшение до 62 тонн против 226 тонн годом ранее. При этом в марте зафиксирован отток $11,8 млрд (84 тонны).

Умеренно негативная новость, считают эксперты. По итогам 2025 года доля биржевых фондов в спросе на золото составляла около 16%. Если ETF продолжат терять средства, золото может лишиться весомой части спроса. В дальнейшем это чревато еще большей коррекцией в цене на металл, отмечают в "БКС МИ".

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Полюс" и "негативный" на ЮГК. Спотовые мультипликаторы Цена/Прибыль (Р/Е) обеих компаний торгуются ниже исторического уровня ("Полюс" - 5,7х против 8,6х, ЮГК - 3х против 6,2х). Как видно из спотовой оценки, рынок закладывает в котировки бумаг потенциальное снижение прибыли через падение цен на золото", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

