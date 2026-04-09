"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, сообщается в обзоре главного аналитика брокера Егора Дахтлера.

Эксперт оценивает результаты эмитента за три месяца 2026 года по РСБУ нейтрально.

Рентабельность капитала на высоком уровне благодаря сильной динамике процентных и прочих доходов.

Умеренный рост издержек также поддерживает прибыль.

Ухудшение качества портфеля незначительное, однако стоимость риска увеличилась по сравнению с прошлым годом, не позволяя чистой прибыли расти более быстрыми темпами, отмечает Дахтлер.

"Сохраняем рекомендацию "покупать" по обыкновенным акциям Сбербанка с целевой ценой 368 рублей. Ожидаем дивидендов в размере 37,8 рубля на бумагу за прошлый год. Полная доходность к текущим котировкам может составить 27%", - пишет аналитик брокера.

