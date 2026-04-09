Высокая волатильность на рынке акций РФ, скорее всего, пока сохранится - "БКС МИ"

Высокая волатильность на российском рынке акций, скорее всего, сохранится как минимум до конца текущей недели, считает аналитик "БЕКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Сообщения о перемирии между США и Ираном не сделали расклад на рынке более определенным. В тот же день появились первые заявления о его нарушении, а новостные ленты снова заполнены противоречиями. Поэтому устойчивой динамики на российском рынке вкупе с другими факторами ждать не приходится. Вероятнее всего, высокая волатильность сохранится как минимум до конца недели", - пишет эксперт в комментарии.

