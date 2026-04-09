Рубль утром дорожает в паре с юанем на фоне укрепления нефти

Москва. 9 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дорожает на фоне укрепления нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4025 руб. (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется на горизонте до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Диапазон 11-11,5 руб. за юань, по мнению эксперта, останется актуальным в ближайшее время.

"Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором. При этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения будет способствовать дальнейшим попыткам роста рубля, - пишет Зварич. - Здесь отмечаем слабый спрос на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. При этом объем предложения валюты в апреле вновь может вырасти. Скажутся более высокие цены на нефть и повышенные отчисления в бюджет - по нашим оценкам, объем налогов со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле может вырасти в 1,3 раза относительно марта за счет выплаты НДД. В такой ситуации до конца месяца сохраняется пространство для укрепления национальной валюты, в результате чего видим риски отката юаня к нижней границе данного коридора".

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку. На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он на коммуникационной сессии в четверг.

По словам Тремасова, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, которые представит Росстат 10 апреля. Также он отметил, что проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке.

Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4-5%, добавил он.

В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. При этом Тремасов подчеркнул, что на заседании совета директоров ЦБ в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

"Само правило (бюджетное - ИФ) остается, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно", - отметил Тремасов. Он указал на другую сторону вопроса - влияния ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику. Рост цен на нефть, на удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. "Совершенно очевидно в будущем - это то, что может повысить инфляционное давление и у нас", - сказал он. Участники дискуссии по ключевой ставке в марте пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски. Масштаб этих рисков будут оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ставке, добавил советник главы ЦБ.

Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 6 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

В феврале ЦБ в свой прогноз на 2026 год (4,5-5,5%) закладывал уровень годовой инфляции на конец марта на уровне 6,3%, поэтому, несмотря на некоторое ускорение, годовая инфляция пока идет несколько ниже графика ЦБ.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 апреля на уровне 5,95%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск увеличилась на 2,68%, до $97,28 за баррель. В среду контракт подешевел на 13,29%, до $94,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,21%, до $97,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 16,41%, до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также в реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив. На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства по этому маршруту остаются неясными.