Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 9 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке, несмотря на объявленное двухнедельное перемирие, а также неоднозначной инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), сообщил в среду Росстат. Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку. На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал Тремасов на коммуникационной сессии в четверг. По словам Тремасова, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, которые предоставит Росстат 10 апреля. Также он уточнил, что проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон. "Теперь "очень реалистичная основа для переговоров" подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в его заявлении.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он упомянул появление неприятельского дрона в иранском воздушном пространстве, который уничтожили в районе города Лар в провинции Парс на юге страны. Кроме того, по словам Галибафа, США продолжают отказывать в праве Ирана на обогащение урана, которое является одним из пунктов договоренностей.

В среду агентство ISNA передавало, что Галибаф станет главным переговорщиком в диалоге с США. Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор - прекращение огня или продолжение войны руками Израиля. Они не могут получить и то, и другое", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление Шарифа. Президент США Дональд Трамп впоследствии также сказал, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что предстоящие переговоры с Ираном являются "хорошим первым шагом" на пути к заключению соглашения. "Иранцы обещают открыть Ормузский пролив, и у нас есть переговоры, которые должны начаться в эти выходные. Я думаю, что это хороший первый шаг, но мы посмотрим, сможем ли мы добиться большего прогресса в ближайшие дни", - сказал Вэнс, общаясь с журналистами перед вылетом из Венгрии.

Он отметил, что одной из главных тем переговоров является отказ Ирана от обогащения урана с целью создания ядерного оружия. "Одной из главных тем переговоров является то, что мы хотим, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие. (...) Чем больше они будут готовы нам дать, я думаю, тем больше они добьются от этих переговоров", - заявил Вэнс. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил об ослаблении санкций и экономическом партнерстве.

Что касается Ливана, то вице-президент США сообщил, что он не является частью договоренности о прекращении огня. "Я думаю, иранцы посчитали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, но мы никогда не давали такого обещания", - сказал он. "Мы говорили о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и (...) на союзниках Америки - и на Израиле, и на арабских государствах Персидского залива", - заявил Вэнс. "Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - добавил вице-президент США.

Президент США Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, в ином случае он обещает масштабные удары. "Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется перестрелка масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен". Президент США также заявил, что все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет достигнуто "реальное соглашение" с Тегераном.

Американские фондовые индексы резко выросли в среду на новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг перемирия между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Дополнительное давление на котировки оказывает опубликованный накануне протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы США, показавший, что все больше ее руководителей считают потенциально необходимым повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 2,2%, до $96,83 за баррель. В среду контракт подешевел на 13,29%, до $94,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,17%, до $97,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 16,41%, до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив. Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными. Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,044 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,737 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 апреля снизился на 0,05% и составил 120,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 1265,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,66%), "Почта России БО-002P-01" (-0,63%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,6%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,33%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-28" (+0,37%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,16%) и "РЖД-001P-20R" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что профессиональная коллекторская организация "Вернём" 10 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 с call-опционом через 1,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25,5% годовых. Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов. Московская биржа в январе зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на срок до 10 лет.

АО "Эталон-финанс" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-05 на уровне 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 8 апреля. Ставки 1-36-го купонов облигаций серии 002P-05 были установлены на уровне 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Условиями эмиссии установлена амортизационная структура погашения: по 16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 31-32-го купонов, по 17% от номинала - в даты выплат 33-36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит порядка 2,13 года. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-25R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона на уровне 13,65% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,54% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 9 апреля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний флоатер серии 005Р-06R, объем которого будет определен позднее. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не более 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Медскан" (входит в периметр консолидации АО "Атомэнергопром" госкорпорации "Росатом") 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года 1 месяц (750 дней) планируемым объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке 2 года + 400 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставки 19-22-го купонов 20-летних облигаций серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей на уровне 14,4% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2017 года по ставке 8,5% годовых.

ООО "Татнефтехим" установило ставки 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-02 на уровне 20,5% годовых. Компания разместила выпуск со сроком обращения 2,5 года объемом 300 млн рублей в мае 2024 года по ставке двухмесячных купонов 18,5% годовых.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) признало факт технического дефолта по выплате основной части купонного дохода одного из облигационных выпусков, объяснив его ошибкой в расчетах. Речь про облигации серии БО-001Р-07, очередной купон по которым эмитент должен был выплатить 6 апреля. В тот день "ЕвроТранс" информацию о платеже не раскрыл, опубликовав соответствующее сообщение о существенном факте лишь 7 апреля, когда рынок уже обсуждал факт техдефолта. В сообщении на ленте раскрытия от 7 апреля про задержку платежа речи не шло, говорилось лишь, что обязательство полностью исполнено (без указания точной даты исполнения). В среду, 8 апреля, "ЕвроТранс" опубликовал новое сообщение, где констатировал, что "частично не исполнено в установленный срок обязательство по выплате купонного дохода". Эмитент, как следует из сообщения, в срок перевел только 10 млн рублей из общей суммы 86,6 млн рублей. Причиной техдефолта "ЕвроТранс" назвал "ошибку в расчетах общей суммы выплаты".