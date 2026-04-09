Индекс Мосбиржи попробует остаться в диапазоне 2750-2800п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи попробует остаться в диапазоне 2750-2800 на торгах в четверг, прогнозирует главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Торги акциями в среду начались с сильного "гэпа" вниз на фоне резкого падения котировок нефти, вызванного новостями о перемирии между США и Ираном, однако отметка 2750 пунктов по индексу Мосбиржи не только устояла, но и отбила атаку "медведей". Это хороший сигнал, говорится в обзоре эксперта.

Закономерно хуже рынка в среду была "нефтянка", особенно сильно коррелирующие с нефтью акции "Роснефти" и "Татнефти", потерявшие чуть менее 4%. Однако в четверг котировки их бумаг должны отскочить вслед за нефтяными ценами, отмечает Зацепин.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что в среду на 1,8% подорожали акции АФК "Система". Утром четверга они прибавляют еще 0,6% и торгуются на сопротивлении. "Пока это движение стоит воспринимать как технический отскок, но мы ранее не исключали, что бумаги наиболее закредитованных компаний "погонят под ставку", в расчете на ее снижение в апреле более чем на 0,5 п.п., хотя и пока данные по инфляции не способствуют сильному уменьшению", - пишет эксперт "Алор Брокера".

