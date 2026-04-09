09 апреля 2026 года 09:47
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Цены на нефть пытаются вяло отскакивать, что может частично поддержать рынок, но основные идеи будут скорее во внутренних секторах. В фокусе финансовые результаты Сбербанка за март 2026 года по РСБУ, а также новости по дивидендам МКПАО "Озон" за 2025 год, которые включены в повестку заседания совета директоров эмитента", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
09 апреля 2026 года 15:28
Москва. 9 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль дорожает на фоне ускорившей рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,36 руб., что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 апреля 2026 года 15:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и Сбербанка, сообщается в обзоре аналитиков. "Отчетность ДВМП за 2025 год по МСФО, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной... читать дальше
.09 апреля 2026 года 14:50
"Финам" повысил рейтинг акций Amgen с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги эмитента в марте-апреле показали негативную динамику под... читать дальше
.09 апреля 2026 года 14:17
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14,5% годовых по итогам заседания в апреле текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. Эксперт не склонен считать стабилизацию инфляции серьезным основанием для паузы в цикле снижении ключевой ставки, так как... читать дальше
.09 апреля 2026 года 13:36
Снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, вероятно, пока остается базовым сценарием, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. "Регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п.п. на заседании 24 апреля 2026 года. Далее... читать дальше
.09 апреля 2026 года 13:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку для акций ПАО "Полюс" и "негативную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Притоки в биржевые фонды ETF, связанные с золотом, в 1К26 сократились на... читать дальше
.09 апреля 2026 года 12:37
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Опубликованные сокращенные результаты эмитента за I квартал 2026 года по РСБУ эксперты оценивают как... читать дальше
.09 апреля 2026 года 11:56
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, сообщается в обзоре главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за три месяца 2026 года по РСБУ нейтрально. Рентабельность... читать дальше
.09 апреля 2026 года 11:26
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" на уровне 1400 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эксперт отмечает, что в 2025 году эмитент вернулся к росту отгрузок, его операционная эффективность... читать дальше
.09 апреля 2026 года 11:01
рс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока так и останется ниже уровня в 11,5 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты также отмечают в комментарии, что сценарий постепенного возврата цены на нефть марки Brent к $100 за баррель пока "остается на столе" с учетом последних... читать дальше
.09 апреля 2026 года 10:41
Высокая волатильность на российском рынке акций, скорее всего, сохранится как минимум до конца текущей недели, считает аналитик "БЕКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Сообщения о перемирии между США и Ираном не сделали расклад на рынке более определенным. В тот же день появились первые... читать дальше
.09 апреля 2026 года 10:21
Москва. 9 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дорожает на фоне укрепления нефти. читать дальше
.09 апреля 2026 года 10:14
Индекс Мосбиржи попробует остаться в диапазоне 2750-2800 на торгах в четверг, прогнозирует главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Торги акциями в среду начались с сильного "гэпа" вниз на фоне резкого падения котировок нефти, вызванного новостями о перемирии между... читать дальше
.09 апреля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 9 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке, несмотря на объявленное двухнедельное перемирие, а также неоднозначной инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.09 апреля 2026 года 09:31
Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется на горизонте до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Диапазон 11-11,5 руб. за юань, по мнению эксперта, останется актуальным в ближайшее время. "Ухудшение ситуации на... читать дальше
