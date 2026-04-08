Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Объем туруслуг в 1-м квартале снизился на 6–18%
Количество трансакций по бронированию отелей в январе-марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД"...
 
Вырастет ли безработица в России
По итогам февраля безработица в России продолжила падать. Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим...
 
Офшорный контроль над бизнесом в РФ упал вдвое
Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% - с $25...
 
08 апреля 2026 года 19:24

Рубль в среду упал в паре с юанем вслед за обвалившейся нефтью

Москва. 8 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,455 руб., что на 6,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 апреля на 44,53 копейки, до 78,3043 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,62 копейки, до 91,5641 руб./EUR1.

"Рубль к вечеру среды умеренно подешевел в паре с юанем. Накануне юань опускался ниже 11,4 руб. впервые с середины марта и после почти двухнедельного непрерывного роста, поэтому сегодня на рынке наблюдалась коррекция на фоне новостей о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном и вероятности завершения этого конфликта в обозримом будущем. Участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю на фоне сильного падения цен на нефть - фьючерс на Brent сегодня опускался ниже $91 за баррель, теряя более 16% стоимости", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Объем отложенных операций с валютой по бюджетному правилу пока нейтрален для рынка, продажи в марте сопоставимы с покупками в апреле, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

"Исходя из сложившихся цен на нефть, объем отложенных продаж валюты в марте примерно сопоставим с объемом отложенных покупок в апреле, что нейтрально для рынка", - отмечает ЦБ.

Приостановка Минфином операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила (они приостановлены до 1 июля 2026 года) стала одним из факторов ослабления рубля в марте, подчеркивает ЦБ. Также на снижение курса национальной валюты повлияло снижение продаж валюты со стороны экспортеров (Банк России в марте не раскрыл эти данные).

В феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% - до $3,5 млрд - из-за снижения цен на нефть в тот период. Данные за март Банк России в свежем обзоре рисков финрынков не привел. Цены на нефть резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

ЦБ ранее также публиковал данные о доле чистых продаж валюты экспортерами к валютной выручке (хотя и с лагом в два месяца). Эту информацию в свежем обзоре регулятор тоже не привел.

Котировки нефтяных фьючерсов остаются в глубоком минусе вечером в среду, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск падает на 13,36%, до $94,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торгуются с понижением на 15,98%, по $94,9 за баррель.

Ранее цена контрактов на Brent опускалась до $90,4 за баррель, на WTI - до $91,03 за баррель.

Падение цен на нефть рекордными примерно за шесть лет темпами последовало за новостями о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза.

Ранее Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке из 10 пунктов, назвав его "приемлемой основой для переговоров". По мнению американского президента, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на ожидаемое возобновление судоходства в Ормузском проливе, дефицит физической нефти вряд ли удастся устранить в ближайшее время.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,08 млн баррелей, до 464,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 700 тыс. баррелей, сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 24 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 5 базисных пунктов, до 14,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились в среду на 1 базисный пункт - до 14,98%, 15,57% и 16,38% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в среду просел к 2765п по индексу МосБиржи на нефтяных бумагах из-за упавшей нефти
Москва. 8 апреля. Российский рынок акций в среду снизился по индексам на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $95 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана, откат сдержали выросшие акции металлургов и компаний других секторов на фоне роста металлов и внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи опустился до 2765 пунктов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
08 апреля 2026 года 19:01
Акции ВИ.ру - защитный актив с высоким потенциалом роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
актив с защитными характеристиками и высоким потенциалом роста, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. В 2025 году "ВсеИнструменты.ру" завершили этап агрессивного роста и перешли к модели устойчивого генерирования денежного потока, отмечает эксперт в...    читать дальше
08 апреля 2026 года 18:36
Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен - "Финам"
Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев. Объявленное перемирие между США-Израилем и Ираном прервало ралли в ценах на удобрения, напоминает эксперт. Если конфликт через означенные две недели не возобновится, то...    читать дальше
08 апреля 2026 года 18:15
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1550 руб
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Аналитик положительно оценивает представленные "Группой Позитив" результаты за 2025 год по МСФО, особенно в части возврата NIC и...    читать дальше
08 апреля 2026 года 17:56
Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр. - "Велес Капитал"
Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр., считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Июньские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии среды оставались в существенном минусе и теряли около 14% - инвесторы отреагировали на перспективу...    читать дальше
08 апреля 2026 года 17:39
"Финам" подтверждает прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF на уровне $34
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) на уровне $34 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 73,5% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "На текущем этапе BITQ выглядит как ставка не...    читать дальше
08 апреля 2026 года 17:04
Полюс остается фаворитом золотодобывающего сектора - Совкомбанк
"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям "Полюса" в связи с низкой себестоимостью, меньшей зависимостью финансовых результатов от конъюнктуры и реализуемым в ближайшем будущем...    читать дальше
08 апреля 2026 года 16:32
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с целевой ценой 4 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "МГКЛ" представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка выросла в 3,7 раза год к году и составила 32 млрд...    читать дальше
08 апреля 2026 года 15:51
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 - УК "Первая"
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива, -...    читать дальше
08 апреля 2026 года 15:23
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти
Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль понижается на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,457 руб., что на 6,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 апреля 2026 года 15:13
Дивиденды МГКЛ за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию - инвестбанк "Синара"
Дивиденды "МГКЛ" ("Мосгорломбард") за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности в около 10%, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. "МГКЛ" опубликовал отчетность за 2025 год...    читать дальше
08 апреля 2026 года 14:38
Базовый прогноз для цены нефти Brent на текущий год - $79/барр. - УК "Первая"
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы...    читать дальше
08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций Группы Позитив вероятна на рубеже 3К26-4К26 - Альфа-банк
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA...    читать дальше
08 апреля 2026 года 13:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МДМГ
"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "За последние 12...    читать дальше
08 апреля 2026 года 12:52
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 1550 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ. Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений, что позволяет вернуться к...    читать дальше
