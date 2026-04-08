Акции ВИ.ру - защитный актив с высоким потенциалом роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") - актив с защитными характеристиками и высоким потенциалом роста, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

В 2025 году "ВсеИнструменты.ру" завершили этап агрессивного роста и перешли к модели устойчивого генерирования денежного потока, отмечает эксперт в комментарии. Основа бизнеса - сегмент B2B, он обеспечивает более 75% выручки. Оборот компании увеличился на 7,5%, чистая прибыль выросла в пять раз - до 3,4 млрд рублей. Чистый финансовый долг был трансформирован в чистую денежную позицию в размере -1,8 млрд рублей.

"Такие финансовые показатели позволяют менеджменту одновременно снижать долговую нагрузку и направлять значительные средства на выплату дивидендов, - указывает Селютин. - Предлагаемые выплаты в размере 6 руб. на акцию (3 млрд руб. в совокупности) составляют приблизительно 89% от чистой прибыли. Кроме того, в ключевые бизнес-процессы внедрены модули искусственного интеллекта. Прогнозируемый экономический эффект от данных инициатив оценивается в сотни миллионов рублей".

На взгляд стратега, факторами, стимулирующими спрос на акции, выступают рост сегмента B2B и дивидендный потенциал. Интерес поддерживается наличием отрицательного чистого долга и высокой валовой рентабельностью (32,5%).

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе "ВИ.ру" - актив с защитными характеристиками и высоким потенциалом роста, поскольку негативные факторы уже отражены в котировках. Инвесторы могут формировать позиции, ожидая восстановления котировок после коррекций, считает Селютин.

