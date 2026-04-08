Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен - "Финам"

Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев.

Объявленное перемирие между США-Израилем и Ираном прервало ралли в ценах на удобрения, напоминает эксперт. Если конфликт через означенные две недели не возобновится, то это окажет давление на цены, и они скорректируются, хотя могут уже и не вернуться к минимальным значениям начала года, считает Калачев.

"Акции российских производителей удобрений - компаний "Акрон" и "ФосАгро" показали за это время умеренный рост в пределах 15-20%, - констатирует стратег инвесткомпании. - Цена акций "ФосАгро" даже на некоторое время превышала нашу целевую цену. Дальнейший потенциал роста я считаю ограниченным".

Состоявшийся рост цен на удобрения, на взгляд аналитика, в целом позитивен для финансовых результатов российских производителей, продающих до 70% продукции на экспорт, в то время как внутренние цены для отечественных аграриев вот уже несколько лет остаются "замороженными". Однако значительно увеличить объемы экспорта все же не получилось из-за действия в РФ квот на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений.

"В то же время и потенциала для падения акций "Акрона" и "ФосАгро" я не вижу, - указывает Калачев. - Компании наращивают производство и продажи и демонстрируют сильные финансовые результаты. "Акрон" уже отчитался по МСФО за 2025 год, показав рост выручки на 8%, EBITDA на 51% и чистой прибыли на 30%. Публикация отчета "ФосАгро" ожидается со дня на день. Таким образом, в текущем моменте мое отношение к акциям этих компаний нейтральное".

