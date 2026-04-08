"Финам" подтверждает прогнозную цену паев Bitwise Crypto Industry Innovators ETF на уровне $34

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) на уровне $34 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 73,5% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"На текущем этапе BITQ выглядит как ставка не столько на сам биткоин, сколько на публичные компании, которые являются бенефициарами роста цифровых активов, торговой активности и институционального спроса на криптоинфраструктуру, - пишет эксперт. - Это делает фонд потенциально более доходным инструментом в фазе сильного бычьего рынка криптовалют, чем спотовый BTC-ETF, но и более волатильным, поскольку инвестор получает не прямую экспозицию на BTC, а концентрированную экспозицию на майнеров, биржи и связанные финтех-компании. Сам Bitwise отдельно подчеркивает, что фонд не инвестирует в криптоактивы напрямую, не является диверсифицированным и предполагает высокую степень ценовой волатильности".

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстроразвивающейся криптоэкономике.

