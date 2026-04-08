Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 - УК "Первая"

Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива, - пишет эксперт. - В дальнейшем ситуация будет зависеть от прогресса в переговорном процессе и устойчивости перемирия. Если компромисс не будет найден и конфликт вновь обострится, цены на нефть могут вернуться к высоким значениям (около $110/барр. для Brent), что поддержит укрепление рубля в ближайшие недели и месяцы. Могут быть достигнуты уровни около 75 руб./$1 или ниже".

Если же дипломатический процесс продолжится и конфликт не возобновится, то цены на нефть, вероятно, будут умеренно снижаться, а валютный курс до середины года может остаться в диапазоне 75-80 руб./$1, допускает аналитик.

"В базовом сценарии мы в любом случае исходили из нормализации цен на нефть во второй половине 2026 года (к уровням около $70/барр. для марки Brent), - указывает Ващелюк. - Уменьшение цен на нефть и снижение рублевых процентных ставок могут привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года. Если же перемирие окажется устойчивым и нормализация цен на нефтяном рынке будет происходить быстрее, то курс доллара к концу года может перейти в диапазон 85-90 руб./$1".

