08 апреля 2026 года 15:51
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 - УК "Первая"
Снижение цен на нефть и рублевых процентных ставок может привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива, - пишет эксперт. - В дальнейшем ситуация будет зависеть от прогресса в переговорном процессе и устойчивости перемирия. Если компромисс не будет найден и конфликт вновь обострится, цены на нефть могут вернуться к высоким значениям (около $110/барр. для Brent), что поддержит укрепление рубля в ближайшие недели и месяцы. Могут быть достигнуты уровни около 75 руб./$1 или ниже". Если же дипломатический процесс продолжится и конфликт не возобновится, то цены на нефть, вероятно, будут умеренно снижаться, а валютный курс до середины года может остаться в диапазоне 75-80 руб./$1, допускает аналитик. "В базовом сценарии мы в любом случае исходили из нормализации цен на нефть во второй половине 2026 года (к уровням около $70/барр. для марки Brent), - указывает Ващелюк. - Уменьшение цен на нефть и снижение рублевых процентных ставок могут привести к ослаблению рубля до 85 руб./$1 к концу 2026 года. Если же перемирие окажется устойчивым и нормализация цен на нефтяном рынке будет происходить быстрее, то курс доллара к концу года может перейти в диапазон 85-90 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
08 апреля 2026 года 19:34
Москва. 8 апреля. Российский рынок акций в среду снизился по индексам на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $95 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана, откат сдержали выросшие акции металлургов и компаний других секторов на фоне роста металлов и внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи опустился до 2765 пунктов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
08 апреля 2026 года 19:24
Москва. 8 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,455 руб., что на 6,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
08 апреля 2026 года 19:01
актив с защитными характеристиками и высоким потенциалом роста, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. В 2025 году "ВсеИнструменты.ру" завершили этап агрессивного роста и перешли к модели устойчивого генерирования денежного потока, отмечает эксперт в... читать дальше
08 апреля 2026 года 18:36
Потенциал роста акций российских производителей минудобрений ограничен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев. Объявленное перемирие между США-Израилем и Ираном прервало ралли в ценах на удобрения, напоминает эксперт. Если конфликт через означенные две недели не возобновится, то... читать дальше
08 апреля 2026 года 18:15
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Аналитик положительно оценивает представленные "Группой Позитив" результаты за 2025 год по МСФО, особенно в части возврата NIC и... читать дальше
08 апреля 2026 года 17:56
Закрепление котировок Brent ниже $91,70/барр. может вызвать коррекцию к $80/барр., считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Июньские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии среды оставались в существенном минусе и теряли около 14% - инвесторы отреагировали на перспективу... читать дальше
08 апреля 2026 года 17:39
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость паев фонда Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) на уровне $34 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 73,5% и соответствует рейтингу "покупать", говорится в материале аналитика Дмитрия Лозового. "На текущем этапе BITQ выглядит как ставка не... читать дальше
08 апреля 2026 года 17:04
"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям "Полюса" в связи с низкой себестоимостью, меньшей зависимостью финансовых результатов от конъюнктуры и реализуемым в ближайшем будущем... читать дальше
08 апреля 2026 года 16:32
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с целевой ценой 4 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "МГКЛ" представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка выросла в 3,7 раза год к году и составила 32 млрд... читать дальше
08 апреля 2026 года 15:23
Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль понижается на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,457 руб., что на 6,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
08 апреля 2026 года 15:13
Дивиденды "МГКЛ" ("Мосгорломбард") за 2025г могут составить 0,257 руб. на акцию при коэффициенте выплат в 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности в около 10%, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. "МГКЛ" опубликовал отчетность за 2025 год... читать дальше
08 апреля 2026 года 14:38
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы... читать дальше
08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA... читать дальше
08 апреля 2026 года 13:30
"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "За последние 12... читать дальше
08 апреля 2026 года 12:52
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ. Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений, что позволяет вернуться к... читать дальше
