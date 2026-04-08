Рубль утром падает в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть

Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль падает на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении ударов США по Ирану.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5085 руб. (+11,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Во вторник укрепление рубля продолжилось, и курсовые котировки закрепились в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности, и как следствие, ограниченности импорта. При этом предложение валюты от экспортёров в апреле, напротив, может вырасти в результате улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках (средняя стоимость российской нефти за март выросла на 73% м/м), а также ожидаемых крупных выплат по нефтегазовым сборам в бюджет. Наметившееся сегодня перемирие в Персидском заливе и коррекция цен на нефть скорее ориентирует на некоторую стабилизацию курсовых котировок. Однако потенциал укрепления рубля может быть не исчерпан, с учётом обозначенных выше факторов и сохранения заметного отклонения индекса курса рубля от индекса некоторых валют ЕМ, которые выглядят заметно крепче", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть падают более чем на 10% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск снижается на 13,61%, до $94,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) обвалились к этому времени на 14,75%, до $96,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.