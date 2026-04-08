Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом, указывает эксперт в комментарии, основным фактором для российского рынка станет сильное падение цен на нефть, вызванное снижением напряженности на Ближнем Востоке. Это будет способствовать активизации продаж в "весовых" акциях нефтегазового сектора, что окажет давление на индекс Мосбиржи.

Также, по мнению Зварича, инвесторы могут начать перекладываться из бумаг нефтегазовых компаний в акции финансового сектора, компаний цветмета, поддерживаемых восстановлением цен на драгметаллы, IT, а также компаний, зависящих от ставок в экономике, ожидая дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ в апреле.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.