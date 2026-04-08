Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815п в среду - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815 пунктов на торгах в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее мнению, на фоне ралли в металлах инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и флагманов российской цветной металлургии. Фаворитами дневных торгов могут стать бумаги золотодобытчиков "Полюса" и "Селигдара".

Прогнозная стоимость акций "Полюса", рассчитанная экспертами Freedom Finance Global, составляет 2800 рублей за штуку с рекомендацией "держать", "Селигдара" - 58 рублей за штуку, также с рекомендацией "держать".

"От покупок нефтяных акций в среду стоит воздержаться, так как эти бумаги будут выглядеть неблагоприятно на фоне обвала нефтяных котировок. Но уже, возможно, в течение пары дней подешевевшие акции нефтяников можно будет приобретать в портфель для среднесрочных инвестиций и дивидендов", - пишет Мильчакова в своем комментарии.

Цена нефти марки Brent в течение дня может колебаться в диапазоне $91-98 за баррель, полагает она: если утреннюю просадку "выкупят", возможно закрытие торгов вечером по верхней границе.

Пара USD/RUB будет находиться в коридоре 78-79,5 руб./$1.

