Акции Группы Позитив привлекательны для покупки - "Цифра брокер"

Акции "Группы Позитив" по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент опубликовал сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты.

Объем отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и составил 33,6 млрд руб., что значительно опережаем темпы российского рынка кибербезопасности, который за сопоставимый период прибавил порядка 10-15%.

Компания значительно оптимизировала расходную часть: на 25% были снижены расходы на оплату труда, на 20% расходы на отраслевые мероприятия и на 65% расходы на маркетинг.

Расширение масштабов бизнеса и контроль над расходами позволили эмитенту вернуться в положительную зону по NIC, который составил 2,7 млрд руб., что на 5,4 млрд руб. больше значения за 2024 год.

Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию.

"Хотя рынок отреагировал сдержанно, мы считаем, что менеджмент справился с поставленными задачами после неудачного 2024 года, и акции "Группы Позитив" по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

