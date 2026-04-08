"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку акций Positive Technologies

"Т-Инвестиции" пока сохраняют "осторожную" оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере 7,3 млрд рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 98,5%, констатирует эксперт.

"Мы пока сохраняем осторожный взгляд на бумаги Positive Technologies. В целом российские ПО-провайдеры все еще находятся в некоторой неопределенности. С одной стороны, макроэкономические условия остаются непростыми, с другой - потребность в качественном продукте сохраняется", - пишет Лазаричева.

