Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
В РФ растут закупки корпоративных VPN
В 1-м квартале т.г. количество госзакупок корпоративных VPN увеличилось на 22,6% в годовом выражении. За этот период по № 44-ФЗ (определяет закупки государственных и муниципальных учреждений) и по № 223-ФЗ (определяет закупки компаний с...
 
Банки начали компенсировать малому бизнесу рост издержек на НДС
Российские банки помогают своим бизнес-клиентам справиться с увеличением расходов после введения НДС на эквайринг. С января 2026 года эти услуги облагаются НДС в размере 22%. Ранее эти услуги были освобождены от налога, поэтому их фактическая...
 
По итогам года рост вознагражденеий топ-менеджерам крупных банков составил менее 3%
Суммарное вознаграждение ключевому менеджменту в 15 крупных банковских группах по итогам 2025 года превысило 63 млрд руб., следует из опубликованных отчетностей по МСФО. Рост за год оказался символическим - всего 2,8%, годом ранее совокупное...
 
07 апреля 2026 года 19:33

Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 8 апреля на 2,19 копейки, до 78,7496 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,54 копейки, до 91,0279 руб./EUR1.

"Рубль по-прежнему чувствует себя уверенно, однако импульс укрепления потерял силу - в юане сработала опорная зона 11,4, доллар развернулся из района 78,5. После сильного витка ослабления валюты уже выглядят перепроданными - технически сейчас просматривается возврат юаня на 11,5-11,6 руб., доллара - к 80 руб. Однако для более значимого роста курсов валют причин не видим - спрос на них все еще ослаблен из-за высоких ставок в экономике, а валютное предложение может увеличиться с конца месяца за счет более высоких мировых цен на нефть, установившихся с начала весны. Отсутствие Минфина с золотовалютными операциями на внутреннем рынке во втором квартале может повысить корреляцию курса рубля с нефтяными ценами. Сдерживающими факторами для нацвалюты выступают курс ЦБ на снижение ключевой ставки, высокие бюджетные расходы и неопределенность с продолжением переговоров по Украине. Краткосрочные ожидания - 11,4-11,7 руб. за юань и 78-80 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Говорить сейчас о каком-то фундаментальном уровне рубля сложно, так как на него влияет слишком много факторов, ряд из них указывают на то, что РФ ожидает дальнейшего укрепления национальной валюты, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Так он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что фундаментальные факторы сейчас указывают на более крепкий рубль, чем заложено в сентябрьском макроэкономическом прогнозе - 92,2 руб./$1 на 2026 г. "О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс. Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - говорил министр в конце марта.

"На самом деле я склонен тут больше согласиться с Грефом (Герман Греф, глава Сбербанка - ИФ) и Костиным (Андрей Костин, президент банка ВТБ - ИФ), что хорошо бы иметь в диапазоне 90-95 (руб./$1). А фундаментально - дело в том, что у нас курс устанавливается по достаточно узкому сегменту: у нас же, во-первых, действительно нет спроса на импорт особого, инвестиционного спроса особо нет (...), инвестиций нет, отсюда нет спроса на машины и оборудование, и многие готовы были бы их закупать. А во-вторых, мы же перешли на расчеты в рублях и т.д., то есть валюта не участвует, поэтому спрос на валюту и в этой части снижен", - сказал Шохин журналистам.

При этом, добавил глава РСПП, стоило Минфину приостановить действие бюджетного правила до середины года, как произошло некоторое укрепление рубля.

"А если вдруг, дай бог, затянется ситуация с высокими ценами на нефть, то вообще-то говоря, тогда возникнет укрепление рубля в связи с притоком валюты", - отметил он.

По мнению Шохина, со стороны правительства и ЦБ, возможно, нужны оперативные решения для приведения курса к тому уровню, который был заложен при планировании бюджета на текущий год. "В конце 90-х было такое понятие "валютный коридор". (...) Надо не таргетировать, конечно, не фиксировать курс рубля, но чем-то думали в правительстве и в ЦБ, когда 92,2 (руб./$1) устанавливали среднегодовой курс на 2026 год, значит, какие-то расчеты были. Что реально изменилось, чтобы курс пошел на резкое укрепление? Поэтому говорить о фундаментальном курсе в цифре конкретной я бы не стал, это действительно зависит от многих факторов, и от той же ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияет явно и дальше. Поменяют ли Центральный банк или правительство свою политику, условно говоря, относительно продажи/покупки валюты ФНБ, будет ли просто зеркалировать Центральный банк? Конечно, лучше бы, если бы Центральный банк, так сказать, интервенировал на этом рынке, но он категорически против", - считает президент РСПП.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику вечером во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,46%, до $109,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,82%, до $114,45 за баррель.

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном.

За несколько часов до истечения ультиматума Трамп пригрозил Тегерану уничтожением "целой цивилизации". Иран в ответ на это прервал все прямые и непрямые дипломатические контакты с Вашингтоном.

В понедельник движение через Ормузский пролив незначительно активизировалось: по артерии прошли восемь танкеров, пишет Trading Economics. В 2025 году через нее транспортировали по 20 млн баррелей нефти в сутки.

Банк России во вторник, 7 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 610 млрд рублей (при лимите 4 трлн 610 млрд рублей и спросе 6 трлн 198,664 млрд рублей) в среднем по ставке 15,02% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 марта, ЦБ разместил 4 трлн 220 млрд рублей (при лимите 4 трлн 220 млрд рублей и спросе 5 трлн 896,230 млрд рублей) в среднем по ставке 15,03% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 4 базисных пункта, до 14,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 базисный пункт - до 15%, 15,59% и 16,39% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


