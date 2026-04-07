07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 2750-2850 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в небольшом минусе и завершив торги после смены тренда в конце дня в относительно небольшом плюсе, - отмечает эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи вырос к вечеру на 0,59%, поднявшись чуть выше 2800 пунктов, а долларовый РТС - на 0,6%. Лидерами роста выступили акции "ДВМП" (+8,2%), обыкновенные акции "Башнефти" (+6%), "Полюса" (+2,9%), "РуссНефти" (+2,5%)". По мнению Мильчаковой, продолжающиеся обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей темы возможного введения налога на сверхприбыль предприятий, хотя эта тема уже несколько раз опровергалась Минфином РФ, создают нервный фон для российского рынка акций, не позволяя ему расти более сильными темпами на фоне сохраняющихся высоких цен на сырье. Аналитик считает, что в среду индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2750-2850 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОСИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
07 апреля 2026 года 19:35
Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности). читать дальше
Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара... читать дальше
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО". "В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям... читать дальше
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре. По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались... читать дальше
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября... читать дальше
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал... читать дальше
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в... читать дальше
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса,... читать дальше
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова. Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов... читать дальше
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что... читать дальше
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. "На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании,... читать дальше
Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание... читать дальше
