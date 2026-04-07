Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 2750-2850 пунктов - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в небольшом минусе и завершив торги после смены тренда в конце дня в относительно небольшом плюсе, - отмечает эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи вырос к вечеру на 0,59%, поднявшись чуть выше 2800 пунктов, а долларовый РТС - на 0,6%. Лидерами роста выступили акции "ДВМП" (+8,2%), обыкновенные акции "Башнефти" (+6%), "Полюса" (+2,9%), "РуссНефти" (+2,5%)".

По мнению Мильчаковой, продолжающиеся обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей темы возможного введения налога на сверхприбыль предприятий, хотя эта тема уже несколько раз опровергалась Минфином РФ, создают нервный фон для российского рынка акций, не позволяя ему расти более сильными темпами на фоне сохраняющихся высоких цен на сырье.

Аналитик считает, что в среду индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2750-2850 пунктов.

